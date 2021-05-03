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В Армении возбудили дело о двойном гражданстве президента Саркисяна

В Армении возбудили дело о двойном гражданстве президента Саркисяна

Киев  •  УНН

 • 16764 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Генпрокуратура Армении возбудила дело по информации о сокрытии факта двойного гражданства президентом страны Арменом Саркисяном. Об этом в понедельник, 3 мая, написал на своей странице в Facebook глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян, передает УНН.

Детали

Это произошло после того, как адвокаты обжаловали решение Специальной следственной службы Армении, которая отказала в возбуждении уголовного дела. Как указал Зограбян, “Генеральная прокуратура на основании жалобы отменила решение ССС и возбудила дело по признакам части 1 статьи 325 Уголовного кодекса (подделка документов, их реализация или использование)”.

Согласно части 2 статьи 124 Конституции Армении, президентом страны может быть избран человек старше 40 лет, которые последние шесть лет был гражданином Армении и постоянно проживал в стране. По данным Зограбян, Саркисян, избранный президентом в марте 2018 года, сохранял гражданство Великобритании, как минимум до конца 2012 года. Согласно действующему закону, он мог быть избран президентом, если бы британское подданство было приостановлено до 1 марта 2012 года.

Кроме того, глава палаты адвокатов утверждает, что Саркисян совмещал дипломатическую службу с частным бизнесом.

Сам Саркисян неоднократно утверждал, что вышел из британского подданства в 2011 году.

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