В Армении возбудили дело о двойном гражданстве президента Саркисяна
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Генпрокуратура Армении возбудила дело по информации о сокрытии факта двойного гражданства президентом страны Арменом Саркисяном. Об этом в понедельник, 3 мая, написал на своей странице в Facebook глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян, передает УНН.
Детали
Это произошло после того, как адвокаты обжаловали решение Специальной следственной службы Армении, которая отказала в возбуждении уголовного дела. Как указал Зограбян, “Генеральная прокуратура на основании жалобы отменила решение ССС и возбудила дело по признакам части 1 статьи 325 Уголовного кодекса (подделка документов, их реализация или использование)”.
Согласно части 2 статьи 124 Конституции Армении, президентом страны может быть избран человек старше 40 лет, которые последние шесть лет был гражданином Армении и постоянно проживал в стране. По данным Зограбян, Саркисян, избранный президентом в марте 2018 года, сохранял гражданство Великобритании, как минимум до конца 2012 года. Согласно действующему закону, он мог быть избран президентом, если бы британское подданство было приостановлено до 1 марта 2012 года.
Кроме того, глава палаты адвокатов утверждает, что Саркисян совмещал дипломатическую службу с частным бизнесом.
Сам Саркисян неоднократно утверждал, что вышел из британского подданства в 2011 году.
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