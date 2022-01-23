Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 19428 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 91565 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 161791 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 158025 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 183870 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 183059 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 143117 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 150758 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171760 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182351 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.5 м/с
92 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 418385 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 128942 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 106938 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 141024 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 77744 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 418262 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 283785 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 349016 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 463160 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 710009 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 77744 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 141024 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 116798 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 152689 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 176476 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

Київ • УНН

 • 20245 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку. Про це йдеться у заяві, яку поширила його пресслужба, передає УНН.

Деталі

У заяві зазначено, що таке рішення пов'язане з тим, що Саркісян не має інструментів для впливу на внутрішню та зовнішню політику.

"Ми живемо в унікальній реальності, реальності, де Президент не може впливати на питання війни чи миру.

Реальність, коли він не може накласти вето на закони, які вважає недоцільними для держави і народу.

Реальність, коли можливості Президента сприймаються не як перевага для держави, а як загроза різними політичними групами.

Реальність, коли Президент не в змозі використати більшу частину свого потенціалу для вирішення системних внутрішньо- та зовнішньополітичних проблем.

Реальність, коли світ перебуває в зоні постійної турбулентності, але Президент не має конституційного інструменту, щоб допомогти своїй країні.

Реальність, де глава держави, іноді його сім’я, є мішенню різних політичних груп. Останніх цікавлять не стільки досягнення президентської інституції на благо країни, скільки моє минуле, різні конспірологічні теорії та міфи. Ця «турбота» для мене виходить за межі моралі, в кінцевому підсумку безпосередньо впливає на моє здоров’я", - йдеться у заяві.

Додамо

Саркісян зазначив, що його рішення зовсім не емоційне, воно йде за певною логікою.

"Президент не має необхідних інструментів, щоб впливати на радикальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики в ці важкі для країни та нації часи", - резюмував він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Вірменії порушили справу про подвійне громадянство президента Саркісяна

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99