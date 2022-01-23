Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

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У заяві зазначено, що таке рішення пов'язане з тим, що Саркісян не має інструментів для впливу на внутрішню та зовнішню політику.

"Ми живемо в унікальній реальності, реальності, де Президент не може впливати на питання війни чи миру.

Реальність, коли він не може накласти вето на закони, які вважає недоцільними для держави і народу.

Реальність, коли можливості Президента сприймаються не як перевага для держави, а як загроза різними політичними групами.

Реальність, коли Президент не в змозі використати більшу частину свого потенціалу для вирішення системних внутрішньо- та зовнішньополітичних проблем.

Реальність, коли світ перебуває в зоні постійної турбулентності, але Президент не має конституційного інструменту, щоб допомогти своїй країні.

Реальність, де глава держави, іноді його сім’я, є мішенню різних політичних груп. Останніх цікавлять не стільки досягнення президентської інституції на благо країни, скільки моє минуле, різні конспірологічні теорії та міфи. Ця «турбота» для мене виходить за межі моралі, в кінцевому підсумку безпосередньо впливає на моє здоров’я", - йдеться у заяві.

Додамо

Саркісян зазначив, що його рішення зовсім не емоційне, воно йде за певною логікою.

"Президент не має необхідних інструментів, щоб впливати на радикальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики в ці важкі для країни та нації часи", - резюмував він.

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