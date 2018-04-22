Президент Армении о митингах в стране: надо искать возможности для диалога

"К сожалению, несмотря на достигнутую заранее договоренность, переговоры были прерваны, в то время как они могли привести к разрядке ситуации и снижению напряженности", - написал Саркисян.

Глава государства призвал отказаться от деструктивного поведения и искать возможности для дальнейшего диалога.

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Как сообщал УНН, полиция Армении сообщила о 49 людях, задержанных в связи с протестами в столице страны Ереване по состоянию на 13:00. Среди задержанных - оппозиционные политики Арарат Мирзоян, Никол Пашинян и Сасун Микаелян.

Напомним, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Протесты происходят и в других крупных городах Армении.