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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Армении о митингах в стране: надо искать возможности для диалога

Киев • УНН

 • 9415 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Армении Армен Саркисян призвал искать возможности для диалога на фоне протестов и демонстраций в Ереване. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте президента Армении, передает УНН.

Президент Армении о митингах в стране: надо искать возможности для диалога

"К сожалению, несмотря на достигнутую заранее договоренность, переговоры были прерваны, в то время как они могли привести к разрядке ситуации и снижению напряженности", - написал Саркисян.

Глава государства призвал отказаться от деструктивного поведения и искать возможности для дальнейшего диалога.

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Как сообщал УНН, полиция Армении сообщила о 49 людях, задержанных в связи с протестами в столице страны Ереване по состоянию на 13:00. Среди задержанных - оппозиционные политики Арарат Мирзоян, Никол Пашинян и Сасун Микаелян.

Напомним, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Протесты происходят и в других крупных городах Армении.

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