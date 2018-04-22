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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Президент Вірменії про мітинги в країні: треба шукати можливості для діалогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент Вірменії Армен Саркісян закликав шукати можливості для діалогу на тлі протестів і демонстрацій в Єревані. Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті президента Вірменії, передає УНН.

Президент Вірменії про мітинги в країні: треба шукати можливості для діалогу

“На жаль, незважаючи на досягнуту заздалегідь домовленість, переговори були перервані, в той час як вони могли привести до розрядки ситуації і зниження напруженості”, — написав Саркісян.

Глава держави закликав відмовитися від деструктивної поведінки і шукати можливості для подальшого діалогу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протести у Вірменії: в ЄС закликали негайно звільнити затриманих

Як повідомляв УНН, поліція Вірменії повідомила про 49 людей, затриманих у зв’язку з протестами у столиці країни Єревані станом на 13:00. Серед затриманих – опозиційні політики Арарат Мирзоян, Нікол Пашинян та Сасун Мікаелян.

Нагадаємо, у Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.

Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.

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