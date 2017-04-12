Президент вылетит к военным в Луганскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Харьков, откуда улетает к военным в Луганскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
"Президент прибыл в Харьков, откуда улетаем к военным в Луганскую область", - написал С.Цеголко.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем работников ракетно-космической отрасли Украины и Всемирным днем космонавтики.
Президент прибыл в Харьков, откуда улетаем в военных на Луганщину. pic.twitter.com/tN7OZay9fI- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.