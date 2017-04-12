Президент вилетить до військових на Луганщину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко прибув до Харкова, звідки відлітає до військових на Луганщину. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.
“Президент прибув до Харкова, звідки відлітаємо до військових на Луганщину”, — написав С.Цеголко.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко привітав працівників та ветеранів ракетно-космічної галузі з Днем працівників ракетно-космічної галузі України і Всесвітнім днем космонавтики
Президент прибув до Харкова, звідки відлітаємо до військових на Луганщину. pic.twitter.com/tN7OZay9fI— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.