Президент отметил Житомирскую область как центр украинских десантников и спецназа
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 октября. УНН. В рамках своего визита в Житомир Президент П.Порошенко отметил Житомирскую область как центр украинских десантников и спецназа. Об этом передает корреспондент УНН.
"Мне приятно, что все эксперты отмечают исключительную роль, которую 95-я бригада сыграла в 2014-2015 годах. Это пример для войск Украины. Двум офицерам славной 30-й бригады мной было присвоено высокое звание Героя Украины. Маленькая Житомирская область является центром украинского спецназа, хочу поблагодарить мощное волонтерское движение Житомирской области", - отметил П.Порошенко.
Также Президент отметил преимущества децентрализации, так по его словам, благодаря ей местные бюджеты выросли в 5-6 раз.