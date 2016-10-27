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15 марта, 19:03 • 116451 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170487 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140398 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132668 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114145 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106253 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102010 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Президент отметил Житомирскую область как центр украинских десантников и спецназа

Президент отметил Житомирскую область как центр украинских десантников и спецназа

Киев • УНН

 • 9055 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 27 октября. УНН. В рамках своего визита в Житомир Президент П.Порошенко отметил Житомирскую область как центр украинских десантников и спецназа. Об этом передает корреспондент УНН.

"Мне приятно, что все эксперты отмечают исключительную роль, которую 95-я бригада сыграла в 2014-2015 годах. Это пример для войск Украины. Двум офицерам славной 30-й бригады мной было присвоено высокое звание Героя Украины. Маленькая Житомирская область является центром украинского спецназа, хочу поблагодарить мощное волонтерское движение Житомирской области", - отметил П.Порошенко.

Также Президент отметил преимущества децентрализации, так по его словам, благодаря ей местные бюджеты выросли в 5-6 раз.

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