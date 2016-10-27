Президент отметил Житомирскую область как центр украинских десантников и спецназа

"Мне приятно, что все эксперты отмечают исключительную роль, которую 95-я бригада сыграла в 2014-2015 годах. Это пример для войск Украины. Двум офицерам славной 30-й бригады мной было присвоено высокое звание Героя Украины. Маленькая Житомирская область является центром украинского спецназа, хочу поблагодарить мощное волонтерское движение Житомирской области", - отметил П.Порошенко.

Также Президент отметил преимущества децентрализации, так по его словам, благодаря ей местные бюджеты выросли в 5-6 раз.