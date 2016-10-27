Президент відзначив Житомирщину як центр українських десантників та спецназу
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У рамках свого візиту до Житомира Президент П.Порошенко відзначив Житомирщину як центр українських десантників та спецназу. Про це передає кореспондент УНН.
“Мені приємно, що всі експерти відзначають виключну роль, яку 95-та бригада зіграла у 2014-2015 роках. Це приклад для військ України. Двом офіцерам славетної 30-ї бригади мною було присвоєно високе звання Героя України. Маленька Житомирщина є центром українського спецназу, хочу подякувати потужному волонтерському руху Житомирщини”, - зазначив П.Порошенко.
Також Президент наголосив на перевагах децентралізації, так за його словами, завдяки їй місцеві бюджети зросли у 5-6 разів.