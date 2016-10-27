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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

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Президент відзначив Житомирщину як центр українських десантників та спецназу

Президент відзначив Житомирщину як центр українських десантників та спецназу

Київ • УНН

 • 9056 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У рамках свого візиту до Житомира Президент П.Порошенко відзначив Житомирщину як центр українських десантників та спецназу. Про це передає кореспондент УНН.

“Мені приємно, що всі експерти відзначають виключну роль, яку 95-та бригада зіграла у 2014-2015 роках. Це приклад для військ України. Двом офіцерам славетної 30-ї бригади мною було присвоєно високе звання Героя України. Маленька Житомирщина є центром українського спецназу, хочу подякувати потужному волонтерському руху Житомирщини”, - зазначив П.Порошенко.

Також Президент наголосив на перевагах децентралізації, так за його словами, завдяки їй місцеві бюджети зросли у 5-6 разів

Українські Національні Новини

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