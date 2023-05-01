Президент Узбекистана выиграл референдум по расширению полномочий

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Согласно предварительным данным, представленным в понедельник, Узбекистан принял на референдуме пакет конституционных поправок, которые позволят президенту Шавкату Мирзиёеву баллотироваться еще на два семилетних срока, когда его нынешний срок истечет в 2026 году, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Реформа, принятая в воскресенье 90,21% голосов за явки 84,54%, обнуляет срок полномочий Мирзиёева, обещая гражданам этой центральноазиатской страны большую социальную и правовую защиту.

Реформы включают отмену смертной казни, установление большей личной правовой защиты, например больше личных прав для лица, задержанного полицией, разрешение владения несельскохозяйственной землей и защиту от незаконного и бессрочного тюремного заключения.

Дополнение

Ислам Каримов, сторонник жесткой линии, бывший президент, умерший в 2016 году после жестокого правления, которое длилось более четверти века.

Мирзиоев, который был его верным премьер-министром в течение 13 лет, пришел к власти в 2016 году.

Сегодня он позиционирует себя как более прогрессивную фигуру и возглавил многочисленные реформы в стране, в том числе запрет на принудительный труд на хлопковых полях и криминализацию домашнего насилия.

Он выиграл второй срок, набрав 80% голосов в октябре 2021 года.

Однако активисты утверждают, что нарушения прав продолжаются, а власти не допускают появления оппозиции.

Правозащитники также обвиняют власти в применении силы во время демонстрации в 2022 году.

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