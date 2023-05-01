Президент Узбекистану виграв референдум щодо розширення повноважень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Згідно з попередніми даними, представленими в понеділок, Узбекистан прийняв на референдумі пакет конституційних поправок, які дозволять президенту Шавкату Мірзійоєву балотуватися ще на два семирічні терміни, коли його нинішній термін закінчиться у 2026 році, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Реформа, ухвалена в неділю 90,21% голосів за явки 84,54%, обнуляє термін повноважень Мірзійоєва, обіцяючи громадянам цієї центральноазіатської країни великий соціальний та правовий захист.
Реформи включають скасування смертної кари, встановлення більшого особистого правового захисту, наприклад, більше особистих прав для особи, затриманої поліцією, дозвіл володіння несільськогосподарською землею та захист від незаконного та безстрокового тюремного ув'язнення.
Доповнення
Іслам Карімов, прихильник жорсткої лінії, колишній президент, який помер у 2016 році після жорстокого правління, яке тривало понад чверть століття.
Мірзійоєв, який був його вірним прем'єр-міністром протягом 13 років, прийшов до влади у 2016 році.
Сьогодні він позиціонує себе як набагато прогресивніша постать і очолив численні реформи в країні, у тому числі заборону на примусову працю на бавовняних полях та криміналізацію домашнього насильства.
Він виграв другий термін, набравши 80% голосів у жовтні 2021 року.
Проте активісти стверджують, що порушення прав продовжуються, а влада не допускає появи опозиції.
Правозахисники також звинувачують владу у застосуванні сили під час демонстрації у 2022 році.