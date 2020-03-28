Президент УЕФА заявил о трех вариантах конца сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил возможные варианты продолжения сезона 2019-20 годов после завершения пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на АFP.
По словам специалиста, возобновление европейских чемпионатов может произойти весной, летом или сезон будет потерян.
"В этот драматический момент самое главное - здоровье, чтобы с меньшими потерями выйти из этого кризиса. Конечно, прерванный футбол символизирует, что Европа и мир сейчас остановились. У нас есть как минимум три варианта. Возобновить футбол в середине мая, в июне или в конце июня. Если мы не сможем этого сделать, сезон, вероятно, будет потерян. Мы постараемся найти лучшее решение для лиг и клубов", - заявил Чеферин.
Напомним, что Чеферин назвал перенос Евро-2020 самой большой принесенной жертвой со стороны УЕФА.