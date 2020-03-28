Президент УЕФА заявил о трех вариантах конца сезона

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 77028 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90927 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100650 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100065 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107614 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94331 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103879 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106229 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131226 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130378 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент УЕФА заявил о трех вариантах конца сезона

Президент УЕФА заявил о трех вариантах конца сезона

Киев  •  УНН

 • 11567 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил возможные варианты продолжения сезона 2019-20 годов после завершения пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на АFP.

По словам специалиста, возобновление европейских чемпионатов может произойти весной, летом или сезон будет потерян.

"В этот драматический момент самое главное - здоровье, чтобы с меньшими потерями выйти из этого кризиса. Конечно, прерванный футбол символизирует, что Европа и мир сейчас остановились. У нас есть как минимум три варианта. Возобновить футбол в середине мая, в июне или в конце июня. Если мы не сможем этого сделать, сезон, вероятно, будет потерян. Мы постараемся найти лучшее решение для лиг и клубов", - заявил Чеферин.

Напомним, что Чеферин назвал перенос Евро-2020 самой большой принесенной жертвой со стороны УЕФА.

Украинские Национальные Новости

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