Президент УЄФА заявив про три варіанти завершення сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент УЄФА Александер Чеферін повідомив можливі варіанти продовження сезону 2019-20 років після завершення пандемії коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на АFP.
За словами фахівця, відновлення європейських чемпіонатів може відбутися весною, літом або сезон буде втраченим.
"У цей драматичний момент найголовніше - здоров'я, щоб з меншими втратами вийти з цієї кризи. Звичайно, перерваний футбол символізує, що Європа і світ зараз зупинилися. У нас є як мінімум три варіанти. Відновити футбол в середині травня, в червні або в кінці червня. Якщо ми не зможемо цього зробити, сезон, ймовірно, буде втрачено. Ми постараємося знайти краще рішення для ліг і клубів", - заявив Чеферін.
Нагадаємо, що Чеферін назвав перенесення Євро-2020 найбільшою принесеною жертвою з боку УЄФА.