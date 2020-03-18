Чеферін про перенесення Євро-2020: УЄФА приніс найбільшу жертву
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Голова Союзу європейських футбольних асоціацій Александар Чеферін назвав великою жертвою перенесення чемпіонату Європи з футболу з 2020 на 2021 рік, що пов'язане із пандемією коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Було важливо, щоб УЄФА, як керівний орган європейського футболу очолив процес і приніс найбільшу жертву. УЄФА заплатить більшу ціну за перенесення Євро-2020 року, але ми зробимо все можливе, щоб не нашкодити життєво важливому фінансуванню масового футболу, жіночого футболу і розвитку футболу в наших 55 країнах. Мета перш вигоди — цим принципом ми керувалися при ухваленні рішення на благо всього європейського футболу”, — зізнався Чеферін.
Також президент УЄФА подякував президенту КОНМЕБОЛа Алехандро Домінгесу за допомогу із зсуненням Кубку Америки-2020 та голові ФІФА Джанні Інфантіно.
Як повідомлялося, УЄФА оголосив про перенесення на рік вперед ЧЄ, який мав пройти цього літа.