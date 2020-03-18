Чеферин о переносе Евро-2020: УЕФА принес наибольшую жертву
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Председатель Союза европейских футбольных ассоциаций Александар Чеферин назвал большой жертвой переноса чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021, что связано с пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Было важно, чтобы УЕФА, как руководящий орган европейского футбола возглавил процесс и принес наибольшую жертву. УЕФА заплатит большую цену за перенос Евро-2020 года, но мы сделаем все возможное, чтобы не навредить жизненно важном финансированию массового футбола, женского футбола и развития футбола в наших 55 странах. Цель прежде выгоды — этому принципу мы руководствовались при принятии решения на благо всего европейского футбола”, — признался Чеферин.
Также президент УЕФА поблагодарил президента КОНМЕБОЛа Алехандро Домингес за помощь со смещением Кубка Америки-2020 и председателя ФИФА Джанни Инфантино.
Как сообщалось, УЕФА объявил о переносе на год вперед ЧЕ, который должен был пройти этим летом.