Чеферин о переносе Евро-2020: УЕФА принес наибольшую жертву

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98639 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102944 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105019 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104069 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112557 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100632 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105154 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106621 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131548 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Чеферин о переносе Евро-2020: УЕФА принес наибольшую жертву

Чеферин о переносе Евро-2020: УЕФА принес наибольшую жертву

Киев  •  УНН

 • 13852 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Председатель Союза европейских футбольных ассоциаций Александар Чеферин назвал большой жертвой переноса чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021, что связано с пандемией коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

“Было важно, чтобы УЕФА, как руководящий орган европейского футбола возглавил процесс и принес наибольшую жертву. УЕФА заплатит большую цену за перенос Евро-2020 года, но мы сделаем все возможное, чтобы не навредить жизненно важном финансированию массового футбола, женского футбола и развития футбола в наших 55 странах. Цель прежде выгоды — этому принципу мы руководствовались при принятии решения на благо всего европейского футбола”, — признался Чеферин.

Также президент УЕФА поблагодарил президента КОНМЕБОЛа Алехандро Домингес за помощь со смещением Кубка Америки-2020 и председателя ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщалось, УЕФА объявил о переносе на год вперед ЧЕ, который должен был пройти этим летом.

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