Президент УЕФА назвал крайние даты завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы

С каждым днем доступные даты для завершения всех незаконченных соревнований в Европе начинают сокращаться. Спорт остается в ожидании в обозримом будущем, в то время как пандемия коронавируса остается.

В условиях парализованного футбола по всей Европе УЕФА продолжает изучать возможные даты возобновления соревнований, а также возможные изменения форматов.

По словам главы УЕФА, рассматриваются различные варианты в том числе и досрочное завершение. Однако Лига чемпионов и Лига Европы должны закончиться не позднее 3 августа.

"До 3 августа оба турнира должны быть завершены. Мы находимся в беспрецедентной ситуации и должны быть гибкими. Мы могли бы играть в те же дни, что и чемпионаты стран, даже в одно и то же время. У нас есть несколько различных планов восстановления Лиги чемпионов и Лиги Европы в мае, июне, июле, а также существует вероятность того, что остальные матчи вообще не будут сыграны. Все зависит от соответствующих правительств каждой страны и от того, позволят ли они завершить турниры - если они скажут, что футбольные матчи не могут быть сыграны, мы ничего не сможем сделать. К сентябрю или октябрю будет слишком поздно", - сказал Чеферин.

Напомним, что Чеферин пригрозил Бельгии из-за досрочного завершения чемпионата страны.