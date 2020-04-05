Президент УЄФА назвав крайні дати завершення Ліги чемпіонів та Ліги Європи

ukru
16:58 • 52494 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 127099 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 220491 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 222889 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 224235 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 216441 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 188763 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185197 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145639 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150065 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 106745 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 141698 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 148317 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 126821 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 240112 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 220496 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 222895 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 224239 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 216444 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 188766 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 34662 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 15754 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 126821 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 141698 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111887 перегляди
Актуальне
Президент УЄФА назвав крайні дати завершення Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Президент УЄФА назвав крайні дати завершення Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Київ • УНН

 • 17169 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент УЄФА Александр Чеферін розповів про майбутнє Ліги чемпіонів і Ліги Європи після паузи викликаної пандемією коронавірусу, передає УНН з посиланням на "AS".

З кожним днем доступні дати для завершення всіх незакінчених змагань в Європі починають скорочуватися. Спорт залишається в очікуванні в доступному для огляду майбутньому, в той час як пандемія коронавірусу залишається.

В умовах паралізованого футболу по всій Європі УЄФА продовжує вивчати можливі дати поновлення змагань, а також можливі зміни форматів.

За словами глави УЄФА, розглядаються різні варіанти в тому числі і дострокове завершення. Проте Ліга чемпіонів і Ліга Європи мають закінчитися не пізніше 3 серпня.

"До 3 серпня обидва турніри повинні бути завершені. Ми знаходимося в безпрецедентній ситуації і повинні бути гнучкими. Ми могли б грати в ті ж дні, що і чемпіонати країн, навіть в один і той же час. У нас є кілька різних планів відновлення Ліги чемпіонів і Ліги Європи в травні, червні, липні, і навіть існує ймовірність того, що решта матчів взагалі не будуть зіграні. Все залежить від відповідних урядів кожної країни і від того, чи дозволять вони завершити турніри - якщо вони скажуть, що футбольні матчі не можуть бути зіграні, ми нічого не зможемо зробити. До вересня або жовтня буде занадто пізно", - сказав Чеферін.

Нагадаємо, що Чеферін пригрозив Бельгії через дострокове завершення чемпіонату країни. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,032.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.60
Ethereum
$1,967.57