Президент УЄФА назвав крайні дати завершення Ліги чемпіонів та Ліги Європи

З кожним днем доступні дати для завершення всіх незакінчених змагань в Європі починають скорочуватися. Спорт залишається в очікуванні в доступному для огляду майбутньому, в той час як пандемія коронавірусу залишається.

В умовах паралізованого футболу по всій Європі УЄФА продовжує вивчати можливі дати поновлення змагань, а також можливі зміни форматів.

За словами глави УЄФА, розглядаються різні варіанти в тому числі і дострокове завершення. Проте Ліга чемпіонів і Ліга Європи мають закінчитися не пізніше 3 серпня.

"До 3 серпня обидва турніри повинні бути завершені. Ми знаходимося в безпрецедентній ситуації і повинні бути гнучкими. Ми могли б грати в ті ж дні, що і чемпіонати країн, навіть в один і той же час. У нас є кілька різних планів відновлення Ліги чемпіонів і Ліги Європи в травні, червні, липні, і навіть існує ймовірність того, що решта матчів взагалі не будуть зіграні. Все залежить від відповідних урядів кожної країни і від того, чи дозволять вони завершити турніри - якщо вони скажуть, що футбольні матчі не можуть бути зіграні, ми нічого не зможемо зробити. До вересня або жовтня буде занадто пізно", - сказав Чеферін.

Нагадаємо, що Чеферін пригрозив Бельгії через дострокове завершення чемпіонату країни.