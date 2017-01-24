Президент Украины в Финляндии побывал на могиле маршала К.Маннергейма
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших финнов, которые боролись за независимость Финляндии и возложил венки к Кресту Героев и могиле маршала Карла Густава Маннергейма на кладбище Хиетаниеми, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Мы учимся у Маннергейма, как защищать Родину - Президент почтил память известного лидера Финляндии", - написал представитель Главы государства Святослав Цеголко в Twitter.
Как сообщили в пресс-службе Главы государства, в состав кладбища Хиетаниеми в Хельсинки входит большое военное кладбище с секцией могил солдат, погибших в Зимней войне и Второй мировой войне. В центре военного кладбища находятся памятник Неизвестному солдату и могила маршала Карла Маннергейма. Памятник Неизвестному солдату Крест Героев - бронзовый крест, могила-памятник маршала Карла Маннергейма и мемориальная стена памяти погибших солдат были установлены рядом с кладбищем героев войны и торжественно открыты в 1954 году.
Напомним, 24 января Петр Порошенко начал официальный визит в Финляндскую Республику.
В рамках этого визита Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Финляндии Саули Ниинистьо в Украину с официальным визитом.
Также, Украина и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива.
Добавим, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на принципиальную позицию Финляндии по проекту "Северный поток-2".
Ранее, Президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту Финляндии Саули Ниинистьо с просьбой усилить давление на Россию в вопросах освобождения украинских заложников с оккупированных территорий и из РФ.
Как сообщал УНН, президент Финляндской Республики Саули Ниинистьо по итогам переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко заявил, что минские соглашения необходимы и Финляндия сделает все возможное, что касается этих договоренностей.