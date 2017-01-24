Президент України у Фінляндії побував на могилі маршала К.Маннергейма
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко вшанував пам’ять загиблих фінів, які боролися за незалежність Фінляндії та поклав вінки до Хреста Героїв та могили маршала Карла Густава Маннергейма на цвинтарі Хієтаніємі, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
"Ми вчимося у Маннергейма, як боронити Батьківщину - Президент вшанував пам'ять найвідомішого лідера Фінляндії", - написав речник Глави держави Святослав Цеголко у Twitter.
Як повідомили у прес-службі Глави держави, до складу цвинтаря Хієтаніємі у Гельсінкі входить великий військовий цвинтар із секцією могил солдатів, що загинули в Зимовій війні та Другій світовій війні. У центрі військового цвинтаря знаходяться пам’ятник Невідомому солдату і могила маршала Карла Маннергейма. Пам’ятник Невідомому солдату Хрест Героїв – бронзовий хрест, могила-пам'ятник маршала Карла Маннергейма та меморіальна стіна пам’яті загиблих солдатів були встановлені поруч з цвинтарем героїв війни і урочисто відкриті у 1954 році.
Нагадаємо, 24 січня Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Фінляндської Республіки.
У межах цього візиту Президент України Петро Порошенко запросив президента Фінляндії Саулі Нііністьо до України з офіційним візитом.
Також, Україна і Фінляндія підписали меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива.
Додамо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна розраховує на принципову позицію Фінляндії щодо проекту "Північний потік-2".
Раніше, Президент України Петро Порошенко звернувся до президента Фінляндії Саулі Нііністьо з проханням посилити тиск на Росію в питаннях звільнення українських заручників з окупованих територій та з РФ.
Як повідомляв УНН, президент Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо за підсумками переговорів з Президентом України Петром Порошенком заявив, що мінські угоди необхідні і Фінляндія зробить все можливе, що стосується цих домовленостей.