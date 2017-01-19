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Президент Украины и премьер Грузии скоординировали позиции по безвизовому режиму

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. В рамках участия в 47-м заседании Всемирного экономического форума в Давосе Президент Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили. Собеседники скоординировали позиции по безвизовому режиму, на который в 2017 году рассчитывают граждане Украины и Грузии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, собеседники обсудили широкий спектр актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Особое внимание было уделено совместным шагам по активизации политического диалога, а также углубление торгово-экономического и культурного сотрудничества.

Во время встречи был согласован предварительный график двусторонних мероприятий высокого уровня в 2017 году, в частности в контексте празднования 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Грузией.

"Стороны отметили важность продолжения успешной практики взаимодействия в рамках международных организаций, а также подтвердили неизменность позиций по обоюдной поддержке суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Собеседники также скоординировали позиции по безвизовому режиму, на который в 2017 году рассчитывают граждане Украины и Грузии", - говорится в сообщении.

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