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Президент України та прем’єр Грузії скоординували позиції щодо безвізового режиму

Президент України та прем’єр Грузії скоординували позиції щодо безвізового режиму

Київ • УНН

 • 8870 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У рамках участі у 47-му засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі Президент Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі. Співрозмовники скоординували позиції щодо безвізового режиму, на який у 2017 році розраховують громадяни України та Грузії. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.

Як повідомили у прес-службі, співрозмовники обговорили широкий спектр актуальних питань двостороннього порядку денного. Особливу увагу було приділено спільним крокам з активізації політичного діалогу, а також поглиблення торговельно-економічної та культурної співпраці.

Під час зустрічі був узгоджений попередній графік двосторонніх заходів високого рівня у 2017 році, зокрема у контексті відзначення 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грузією.

"Сторони відзначили важливість продовження успішної практики взаємодії у рамках міжнародних організацій, а також підтвердили незмінність позицій щодо обопільної підтримки суверенітету та територіальної цілісності обох країн. Співрозмовники також скоординували позиції щодо безвізового режиму, на який у 2017 році розраховують громадяни України та Грузії", - йдеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

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