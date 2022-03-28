Президент Украины назвал области, где ситуация остается очень сложной

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"Российские войска удерживают под своим контролем север Киевщины, имеют ресурсы и живую силу. Пытаются восстанавливать разбитые подразделения. Уровень их потерь даже в 90% не является для них аргументом, чтобы останавливаться. Сотни и сотни единиц сожженной и оставленной вражеской техники не убеждают их, что так будет с каждым. Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донбасс, юг Украины - ситуация везде остается напряженной, очень сложной", - сказал он.

Детали

Также Зеленский назвал количество детей, погибших в Украине с начала войны, которую развязала россия.

"Это безжалостная война против нашего народа, против наших людей, против наших детей. По состоянию на этот день известно о гибели 143 детей", - подчеркнул президент.

Напомним

Зеленский и Трюдо провели телефонные переговоры: обсудили санкционное давление на россию.