Президент України назвав області, де ситуація залишається дуже складною

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"Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси й живу силу. Намагаються відновлювати розбиті підрозділи. Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися. Сотні й сотні одиниць спаленої та залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас, південь України – ситуація всюди залишається напруженою, дуже складною", - сказав він.

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Також Зеленський назвав кількість дітей, які загинули в Україні від початку війни, яку розв'язала росія.

"Це безжальна війна проти нашого народу, проти наших людей, проти наших дітей. Станом на цей день відомо про загибель 143 дітей", - наголосив президент.

Нагадаємо

Зеленський та Трюдо провели телефонні перемовини: обговорили санкційний тиск на росію.