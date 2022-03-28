Президент України назвав області, де ситуація залишається дуже складною
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та південних регіонах України залишається дуже напруженою через російське вторгнення. Про це він сказав під час свого відеозвернення, передає УНН.
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"Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси й живу силу. Намагаються відновлювати розбиті підрозділи. Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятися. Сотні й сотні одиниць спаленої та залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донбас, південь України – ситуація всюди залишається напруженою, дуже складною", - сказав він.
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Також Зеленський назвав кількість дітей, які загинули в Україні від початку війни, яку розв'язала росія.
"Це безжальна війна проти нашого народу, проти наших людей, проти наших дітей. Станом на цей день відомо про загибель 143 дітей", - наголосив президент.
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