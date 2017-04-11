Президент Венгрии подписал указ, который позволит закрыть университет Сороса

"Я обнаружил, что эта поправка не затрагивает изложенные в статье X Конституции, свободу обучения и преподавания. Новый закон накладывает условия для деятельности зарубежных высших учебных заведений в Венгрии. Он не нарушает конституционную норму о международных договорах и не вступает в противоречие с директивой ЕС", - говорится в тексте указа.

Президент Венгрии призвал правительство немедленно начать переговоры с заинтересованными сторонами с целью реализации новых законодательных положений.

Как сообщал УНН, десятки тысяч людей вышли в воскресенье, 9 апреля, на улицы Будапешта, чтобы выразить протест против угрозы закрытия частного Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного американским миллиардером Джорджем Соросом.