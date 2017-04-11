Президент Угорщини підписав указ, який дозволить закрити університет Сороса

“Я виявив, що ця поправка не порушує викладені в статті X Конституції, свободу навчання і викладання. Новий закон накладає умови щодо діяльності зарубіжних вищих навчальних закладів в Угорщині. Він не порушує конституційну норму щодо міжнародних договорів і не вступає в протиріччя з директивою ЄС”, — йдеться в тексті указу.

Президент Угорщини закликав уряд негайно розпочати переговори із зацікавленими сторонами з метою реалізації нових законодавчих положень.

Як повідомляв УНН, десятки тисяч людей вийшли в неділю, 9 квітня, на вулиці Будапешта, щоб висловити протест проти загрози закриття приватного Центрально-Європейського університету (ЦЄУ), заснованого американським мільярдером Джорджем Соросом.