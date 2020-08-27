Президент УАФ заговорил о матче сборной и Суперкубке в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко побывал в Кривом Роге на матче Кубка Украины с участием возрожденного "Кривбасса" и поделился мыслями по реконструкции и будущем местного стадиона "Металлург", сообщает ТК "Футбол", передает УНН.
"Благодаря реконструкции стадиона "Металлург" и возрождению "Кривбасса" город Кривой Рог достоин того, чтобы принять здесь матчи национальной сборной. Я уверен, что в следующем году, если будут соблюдены сроки выполнения реконструкции, возможно, здесь сыграет сборная Украины. Также мы видим возможным проведение здесь финала Кубка Украины, Суперкубка страны и других центральных матчей, когда будет готов стадион.
А самое главное - хотелось бы, чтобы вместе с реконструкцией стадиона "Кривбасс" вернулся в еврокубки", - сказал он.
Напомним, на городском стадионе "Металлург" недавно состоялась презентация проекта комплексной реконструкции, которая будет реализоваться в соответствии со стандартами УЕФА.