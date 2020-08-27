Президент УАФ заговорив про матчі збірної й Суперкубок у Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко побував у Кривому Розі на матчі Кубка України за участю відродженого "Кривбасу" й поділився думками щодо реконструкції й майбутнього місцевого стадіону "Металург", повідомляє ТК "Футбол", передає УНН.
"Завдяки реконструкції стадіону "Металург" і відродження "Кривбасу" місто Кривий Ріг гідне того, щоб прийняти тут матчі національної збірної. Я впевнений, що в наступному році, якщо будуть дотримані терміни виконання реконструкції, можливо, тут зіграє збірна України. Також ми бачимо можливим проведення тут фіналу Кубка України, Суперкубка країни і інших центральних матчів, коли буде готовий стадіон.
А найголовніше - хотілося б, щоб разом з реконструкцією стадіону "Кривбас" повернувся в єврокубки", - сказав він.
Нагадаємо, на міському стадіоні “Металург” нещодавно відбулась презентація проекту комплексної реконструкції, яка буде реалізуватися відповідно до стандартів УЄФА.