Президент УАФ Павелко победил COVID-19

"Друзья, спасибо всем, кто волновался и интересовался ходом моего лечения. Благодаря преданным своему делу медикам и Вашей поддержке, я выздоровел. Уже два проведенных ПЦР-теста дали отрицательный результат! На собственном опыте убедился в том, насколько огромная нагрузка сегодня ложится на наших врачей. Невероятно благодарен всем-всем украинским медикам, которые продолжают бороться с COVID-19, спасая жизни и здоровье наших граждан!", - написал он.

Павелко призвал всех соблюдать карантин и беречь себя.

"Всем нам надо помнить, что пандемия - это реальная и очень серьезная угроза. Берегите себя и своих близких, соблюдайте ограничения. Всем крепкого здоровья!!!", - резюмировал президент УАФ.

Как писал УНН, в Киеве за сутки подтвердили 179 случаев COVID-19.