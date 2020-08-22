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Президент УАФ Павелко переміг COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко повідомив про те, що вже отримав два негативні результати тесту ПЛР на коронавірус, передає УНН із посиланням на його допис у Facebook.

Президент УАФ Павелко переміг COVID-19

"Друзі, дуже дякую всім, хто хвилювався і цікавився перебігом мого лікування. Завдяки відданим своїй справі медикам та Вашій підтримці, я одужав. Вже два проведені ПЛР-тести дали негативний результат! На власному досвіді пересвідчився у тому, наскільки величезне навантаження сьогодні лягає на наших лікарів. Неймовірно вдячний всім-всім українським медикам, які продовжують боротися з COVID-19, рятуючи життя і здоров’я наших громадян!", - написав він.

Павелко закликав усіх дотримуватися карантинних обмежень і берегти себе.

"Всім нам треба пам’ятати, що пандемія — це реальна і дуже серйозна загроза. Бережіть себе і своїх близьких, дотримуйтесь обмежень. Всім міцного здоров’я!!!", - резюмував президент УАФ.

Як писав УНН, у Києві за добу підтвердили 179 випадків COVID-19.

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