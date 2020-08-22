У Києві за добу підтвердили 179 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Києві за останню добу коронавірусну хворобу підтвердили у 179 людей, найбільше випадків зафіксовано у Оболонському районі. Всього з початку пандемії у столиці на COVID-19 захворіло 11507 осіб. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Коронавірус за минулу добу виявили у 179 мешканців Києва. Серед них 16 дітей. Вперше у Києві така кількість летальних випадків за добу — померли 7 хворих. Всього коронавірус забрав життя 165 киян. На сьогодні в столиці вже 11507 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захворіли:
▪️ 100 жінок (від 21 до 79 років);
▪️ 63 чоловіки (від 19 до 92 рокiв);
▪️ 5 дівчаток (від 2 до 14 років);
▪️ 11 хлопчиків (від 1 місяця до 8 років).
Вказується, що захворіли, зокрема, і шестеро медиків. До лікарень столиці потрапили 24 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
"Одужали за минулу добу 76 людей. Всього коронавірус подолали 3682 мешканці Києва. Найбільше випадків захворювання виявили: в Оболонському районі — 35, у Дарницькому – 27 та у Дніпровському районі – 25 випадків", - резюмував Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні за добу на COVID-19 захворіло понад 160 дітей та близько 150 медпрацівників.