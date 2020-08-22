В Україні за добу на COVID-19 захворіло понад 160 дітей та близько 150 медпрацівників
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіла 161 дитина, а також 148 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"У нас за минулу добу (на COVID-19 — ред.) захворіло 2328 осіб. З них 161 дитина, а також 148 медичних працівників. Це у нас такий, черговий, антирекорд в Україні щодо захворюваних на коронавірусну хворобу. Було госпіталізовано 450 людей. За останню добу в Україні було зафіксовано 37 летальних випадків", — сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що при цьому, за добу одужало 657 пацієнтів.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 102 тис. 971 людина. З них 6981 дитина, а також 10 тис. 367 медичних працівників", — додав Максим Степанов.
За його словами, загалом одужало 51 тис. 735 пацієнтів, а летальних випадків 2244.
"За попередню добу загалом було здійснено 43 тис. 360 тестувань. З них 22 тис. 207 досліджень методом ПЛР, а також 21 тис. 153 дослідження методом ІФА", — зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, в Україні вже майже 103 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 2 328.