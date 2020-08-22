В Украине за сутки COVID-19 заболело более 160 детей и около 150 медработников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболел 161 ребенок, а также 148 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас за прошедшие сутки (COVID-19 - ред.) заболело 2328 человек. Из них 161 ребенок, а также 148 медицинских работников. Это у нас такой, очередной, антирекорд в Украине по заболеваний коронавирусной болезнью. Были госпитализированы 450 человек. За последние сутки в Украине было зафиксировано 37 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что при этом за сутки выписаны 657 пациентов.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 102 тыс. 971 человек. Из них 6981 ребенок, а также 10 тыс. 367 медицинских работников", - добавил Максим Степанов.
По его словам, в целом выписаны 51 тыс. 735 пациентов, а летальных случаев 2244.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 43 тыс. 360 тестирований. Из них 22 тыс. 207 исследований методом ПЦР, а также 21 тыс. 153 исследования методом ИФА", - отметил Максим Степанов.
Напомним, в Украине уже почти 103 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 2328.