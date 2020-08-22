В Киеве за сутки подтвердили 179 случаев COVID-19

"Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 179 жителей Киева. Среди них 16 детей. Впервые в Киеве такое количество летальных случаев за сутки - умерли 7 больных. Всего коронавирус унес жизни 165 киевлян. На сегодня в столице уже 11507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболели:

▪️ 100 женщин (от 21 до 79 лет);

▪️ 63 мужчины (от 19 до 92 лет);

▪️ 5 девочек (от 2 до 14 лет);

▪️ 11 мальчиков (от 1 месяца до 8 лет).

Указывается, что заболели в том числе и шестеро медиков. В больницы столицы попали 24 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 76 человек. Всего коронавирус преодолели 3682 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Оболонском районе - 35, в Дарницком - 27 и в Днепровском районе - 25 случаев", - резюмировал Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине за сутки COVID-19 заболело более 160 детей и около 150 медработников.