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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 26037 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 74369 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103125 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118561 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138737 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144248 просмотра

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7 марта, 19:45 • 182248 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143055 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Президент Турции мог бы заставить Путина освободить Сенцова – адвокат

Президент Турции мог бы заставить Путина освободить Сенцова – адвокат

Киев  •  УНН

 • 9181 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган смог бы убедить президента РФ Владимира Путина освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом адвокат Дмитрий Динзе рассказал в комментарии Крым.Реалии, передает УНН.

"Я знаю такого человека, который определенным образом нажал бы или попросил, и Путин бы выполнил. Это президент Турции... Именно к нему прислушивается Владимир Владимирович", - заявил Динзе.

Напомним, ранее Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что обмен украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко может состояться при посредничестве Турции. 

Как сообщал УНН, у украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает 40-й день, уже отказывают рецепторы, второй кризис может произойти в любой момент.

Украинские Национальные Новости

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