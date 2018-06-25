Президент Туреччини міг би змусити Путіна звільнити Сенцова - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зміг би переконати президента РФ Володимира Путіна звільнити українського політв'язня Олега Сенцова. Про це адвокат Дмитро Дінзе розповів в коментарі Крим.Реалії, передає УНН.
"Я знаю таку людину, яка певним чином натиснула би або попросила, і Путін би виконав. Це президент Туреччини ... Саме до нього прислухається Володимир Володимирович", - заявив Дінзе.
Нагадаємо, раніше Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що обмін українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка може відбутися за посередництва Туреччини.
Як повідомляв УНН, в українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує 40-й день, вже відмовляють рецептори, друга криза може статися в будь-який момент.