Президент сегодня подпишет закон о предоставлении статуса участника боевых действий раненым на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодня подпишет закон о предоставлении статуса участника боевых действий тем лицам, которые были ранены или потерял здоровья во время Майдана. Об этом он сказал во время выступления по случаю Дня десантника на Михайловской площади в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляется статус участников боевых действий. Соответствующий закон Верховная Рада приняла на прошлой неделе, а сегодня я его подпишу", - подчеркнул он.
Напомним, 14 ноября Верховная Рада предоставила статус участников боевых действий лицам, принимавшим участие в евромайдан.
Как сообщал УНН, сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы.