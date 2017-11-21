Президент сегодня подпишет закон о предоставлении статуса участника боевых действий раненым на Майдане

"Тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляется статус участников боевых действий. Соответствующий закон Верховная Рада приняла на прошлой неделе, а сегодня я его подпишу", - подчеркнул он.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада предоставила статус участников боевых действий лицам, принимавшим участие в евромайдан.

Как сообщал УНН, сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы.