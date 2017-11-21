Президент сьогодні підпише закон про надання статусу учасника бойових дій пораненим на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що сьогодні підпише закон про надання статусу учасника бойових дій тим особам, які були поранені чи втратив здоров’я під час Майдану. Про це він сьогодні сказав під час виступу з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі у Києві, передає кореспондент УНН.
“Тим, хто на барикадах Майдану отримав поранення чи втратив здоров’я, віднині надається статус учасників бойових дій. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила минулого тижня, а сьогодні я його підпишу”, — наголосив він.
Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада надала статус учасників бойових дій особам, що брали участь у Євромайдані.
Як повідомляв УНН, сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи.