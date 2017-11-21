Президент сьогодні підпише закон про надання статусу учасника бойових дій пораненим на Майдані

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що сьогодні підпише закон про надання статусу учасника бойових дій тим особам, які були поранені чи втратив здоров’я під час Майдану. Про це він сьогодні сказав під час виступу з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі у Києві, передає кореспондент УНН.