Президент Словении рассказал П.Порошенко об итогах встречи с В.Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Республики Словения Борут Пахор проинформировал Президента Украины Петра Порошенко об итогах его визита в Москву и Берлин. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает УНН.
"Президент Пахор сообщил украинской стороне об итогах его переговоров в Москве и Берлине", - говорится в сообщении.
В свою очередь П.Порошенко пригласил Б.Пахора еще раз посетить Украину с официальным визитом.
Как сообщал УНН, Президент России Владимир Путин по итогам встречи с Б.Пахором заявил, что не имеет ничего против Любляны (столица Словении - ред.) в качестве места встречи с президентом США Дональдом Трампом .