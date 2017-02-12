Президент Словении рассказал П.Порошенко об итогах встречи с В.Путиным

"Президент Пахор сообщил украинской стороне об итогах его переговоров в Москве и Берлине", - говорится в сообщении.

В свою очередь П.Порошенко пригласил Б.Пахора еще раз посетить Украину с официальным визитом.

Как сообщал УНН, Президент России Владимир Путин по итогам встречи с Б.Пахором заявил, что не имеет ничего против Любляны (столица Словении - ред.) в качестве места встречи с президентом США Дональдом Трампом .