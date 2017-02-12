Президент Словенії розповів П.Порошенко про підсумки зустрічі з В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент Республіки Словенія Борут Пахор поінформував Президента України Петра Порошенка про підсумки його візиту у Москву та Берлін. Про це повідомляє прес-служба глави Української держави, передає УНН.
"Президент Пахор поінформував українську сторону про підсумки його переговорів у Москві та Берліні",- йдеться у повідомленні.
В свою чергу П.Порошенко запросив Б.Пахора ще раз відвідати Україну з офіційним візитом.
Як повідомляв УНН, Президент Росії Володимир Путін за підсумками зустрічі з Б.Пахором заявив, що не має нічого проти Любляни (столиця Словенії - ред.) в якості місця зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.