Президент Словенії розповів П.Порошенко про підсумки зустрічі з В.Путіним

"Президент Пахор поінформував українську сторону про підсумки його переговорів у Москві та Берліні",- йдеться у повідомленні.

В свою чергу П.Порошенко запросив Б.Пахора ще раз відвідати Україну з офіційним візитом.

Як повідомляв УНН, Президент Росії Володимир Путін за підсумками зустрічі з Б.Пахором заявив, що не має нічого проти Любляни (столиця Словенії - ред.) в якості місця зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.