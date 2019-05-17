Президент одобрил изменения в закон о противоминной деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон относительно совершенствования механизмов привлечения средств для финансирования мероприятий противоминной деятельности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.
Речь идет о законе "О внесении изменения в статью 8 Закона Украины "О противоминной деятельности в Украине" относительно усовершенствования механизмов привлечения средств для финансирования мероприятий противоминной деятельности", который был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года.
Закон совершенствует положения Закона Украины "О противоминной деятельности в Украине", которые регулируют вопросы финансирование мероприятий противоминной деятельности, путем упрощения механизма получения финансовых ресурсов от доноров, что расширит возможности для привлечения негосударственных средств в сферу гуманитарного разминирования в Украине, пояснили в АП.
Также этот закон, как отмечается, совершенствует положения закона, которые регулируют вопросы финансирования мероприятий противоминной деятельности, путем введения норм, позволяющих операторам противоминной деятельности осуществлять привлечение финансовых ресурсов непосредственно от доноров.
Реализация закона будет осуществляться в пределах расходов из государственного бюджета.
Ранее в посольстве США предупреждали, что Украина рискует потерять финансирование проектов по противоминной деятельности в случае непринятия этих изменений.