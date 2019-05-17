Президент схвалив зміни до закону про протимінну діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо удосконалення механізмів залучення коштів для фінансування заходів протимінної діяльності. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.
Йдеться про закон "Про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" щодо удосконалення механізмів залучення коштів для фінансування заходів протимінної діяльності", який був ухвалений Верховною Радою 25 квітня 2019 року.
Закон удосконалює положення закону України "Про протимінну діяльність в Україні", які регулюють питання фінансування заходів протимінної діяльності, шляхом спрощення механізму одержання фінансових ресурсів від донорів, що розширить можливості для залучення недержавних коштів у сферу гуманітарного розмінування в Україні, пояснили в АП.
Також цей закон, як зазначається, вдосконалює положення закону, які регулюють питання фінансування заходів протимінної діяльності, шляхом запровадження норм, які дозволяють операторам протимінної діяльності здійснювати залучення фінансових ресурсів безпосередньо від донорів.
Реалізація закону буде здійснюватися в межах витрат з державного бюджету.
Раніше у посольстві США попереджали, що Україна ризикує втратити фінансування проектів з протимінної діяльності у разі неухвалення цих змін.