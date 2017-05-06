Президент одобрил ратификацию соглашения между Украиной и ЕИБ о 200 млн евро (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон Украины о ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком относительно привлечения под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств ЕИБ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Целью соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины (Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов)", - говорится в сообщении.
Документом предусматривается, что привлеченные средства будут потрачены на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, внедрение информационных систем, в том числе создание автоматизированной оплаты проезда, добавили в АП.
Соответствующий проект, как сообщается, также будет получать софинансирование под местные гарантии со стороны Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму до 200 млн евро.
Закон принят Верховной Радой 12 апреля 2017 года, а соответствующее финансовое соглашение подписано в соответствии с распоряжением Президента от 9 ноября 2016 года №272.
Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком вступает в силу с даты вступления в силу закона Украины о ее ратификации.