Президент схвалив ратифікацію угоди між Україною та ЄІБ щодо 200 млн євро (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон України про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо залучення під державні гарантії до 200 млн євро кредитних коштів ЄІБ, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Метою угоди є залучення під державні гарантії до 200 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, що будуть спрямовані на покращення роботи міського громадського транспорту у деяких містах України (Івано-Франківськ, Біла Церква, Київ, Луцьк, Львів, Кременчук, Одеса, Суми, Тернопіль, Харків, Чернігів)", - йдеться у повідомленні.
Документом передбачається, що залучені кошти будуть витрачені на придбання автобусів, тролейбусів, трамваїв, вагонів метро, будівництво та реконструкцію тролейбусних та трамвайних ліній, депо, впровадження інформаційних систем, зокрема створення автоматизованої оплати проїзду, додали в АП.
Відповідний проект, як повідомляється, також отримуватиме співфінансування під місцеві гарантії з боку Європейського банку реконструкції та розвитку на загальну суму до 200 млн євро.
Закон схвалений Верховною Радою 12 квітня 2017 року, а відповідна фінансова угода підписана згідно із розпорядженням Президента від 9 листопада 2016 року №272.
Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком набирає чинності з дати набрання чинності закону України про її ратифікацію.