Президент самопровозглашенной Абхазии встретил С.Лаврова с вином и пирогами

“Рог вина, пирог и танцы у трапа: Президент Абхазии Рауль Хаджимба лично встретил Сергея Лаврова, который прилетел в Сухуми”, — сообщил журналист.

Напомним, специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе оценил предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сухуми в Абхазии как "нарушение суверенитета Грузии".

Как сообщал УНН, президент России В.Путин подписал закон о ратификации соглашения о объединенной группировке войск вооруженных сил России и непризнанной республики Абхазия.

Напомним, после российско-грузинского конфликта 26 августа 2008 тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Их независимость, кроме России, признали лишь несколько стран, в частности, Венесуэла и Никарагуа. Остальные страны мира признают Абхазию частью Грузии в статусе автономной республики.