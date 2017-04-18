Президент самопроголошеної Абхазії зустрів С.Лаврова з вином та пирогами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент самопроголошеної Абхазії Рауль Хаджимба особисто зустрів з вином та пирогами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який прибув з візитом до республіки. Про це повідомив у Twitter російський журналіст Дмитро Смірнов, передає УНН.
"Ріг вина, пиріг і танці біля трапа: Президент Абхазії Рауль Хаджимба особисто зустрів Сергія Лаврова, який прилетів в Сухумі», - повідомив журналіст.
Нагадаємо, спеціальний представник прем'єр-міністра Грузії із взаємин з Росією Зураб Абашидзе оцінив майбутній візит голови МЗС Росії Сергія Лаврова до Сухумі в Абхазії як "порушення суверенітету Грузії".
Як повідомляв УНН, президент Росії В.Путін підписав закон про ратифікацію угоди про об’єднане угруповання військ збройних сил Росії та невизнаної республіки Абхазія.
Нагадаємо, після російсько-грузинського конфлікту 26 серпня 2008 року тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про визнання незалежності Абхазії й Південної Осетії. Їхню незалежність, крім Росії, визнали лише декілька країн, зокрема, Венесуела і Нікарагуа. Решта країн світу визнають Абхазію частиною Грузії у статусі автономної республіки.