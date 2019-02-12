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Президент рассказал о соглашения подписаны в Давосе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Давосе было подписано важные соглашения для Украины соглашения. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"В Давосе подписаны важные соглашения. Одна - о создании фонда для инвестирования в Украину на 200 млн долларов, которые устремятся в малый и средний бизнес. Другая - о строительстве одной из крупнейших ветроэлектростанций Европы общей стоимостью около 450 млн долларов", - сообщил Президент.

Как сообщал УНН, целью сотрудничества Международного Валютного Фонда с Украиной является помощь в достижении устойчивого роста в стране.

Напомним, в конце января глава Международного валютного фонда Кристин Лагард после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе заявила, что МВФ готов и в дальнейшем поддерживать Украину, а также отметила необходимость ускорить реформы в стране.

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