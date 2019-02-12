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Президент розповів про угоди підписані в Давосі

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Давосі було підписано важливі угоди для України угоди. Про це заявиви Президент України Петро Порошенко, передає УНН. 

"У Давосі підписано важливі угоди. Одна – про створення фонду для інвестування в Україну на 200 млн доларів, які спрямуються в малий та середній бізнес. Інша - про будівництво однієї з найбільших вітроелектростанцій Європи загальною вартістю близько 450 млн доларів", - повідомив Президент. 

Як повідомляв УНН, метою співпраці Міжнародного Валютного Фонду з Україною є допомога в досягненні стійкого зростання в країні.

Нагадаємо, в кінці січня глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард після зустрічі з Президентом України Петром Порошенком в Давосі заявила, що МФВ готовий і надалі підтримувати Україну, а також наголосила на необхідності прискорити реформи в країні.

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