Президент рассказал, зачем Джулиани и Ермак встречались в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Адвокат президента США Руди Джулиани и помощник Президента Украины Андрей Ермак встретились в Мадриде, чтобы обсудить предстоящую встречу лидеров двух стран. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.
Так, на вопрос о том, почему Джулиани и Ермак встречались именно в Мадриде, он заявил: "Я не знаю".
"Почему они должны были встретиться? Они договорились о встрече. Господин Джулиани писал, что он прилетает в Киев, и он ни с кем с представителями власти не смог встретиться. Он имеет отношения с президентом США Дональдом Трампом, и он доложил президенту, что власти Украины не хотят идти на какой-либо контакт с США. Это не является правдой, потому что мы хотим мощных отношений. Поэтому господин Ермак встретился с ним, чтобы сказать: мы готовы встречаться, но на официальном уровне. Президент должен встретиться с президентом", - сказал он.
Напомним, Зеленский заявил, что никогда не общался с Джулиани.