Зеленський заявив, що ніколи не спілкувався з Джуліані
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ніколи не зустрічався і не спілкувався телефоном з особистим адвокатом президента США Руді Джуліані. Про це Зеленський сказав під час брифінгу 1 жовтня, передає кореспондент УНН.
“Я ніколи не зустрічався з Руді Джуліані і ніколи не мав телефонних розмов з ним”, - сказав Президент.
Як повідомляв УНН, у скарзі інформатора, опублікованій комітетом з розвідки Палати представників Конгресу США, сказано, що особистий адвокат президента США Руді Джуліані після телефонної розмови українського і американського лідерів Володимира Зеленського і Дональда Трампа нібито зв’язувався з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом і головою СБУ Іваном Бакановим у приватному порядку, а також їздив у Мадрид для особистої зустрічі з радником Зеленського Андрієм Єрмаком.