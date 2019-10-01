Зеленский заявил, что никогда не общался с Джулиани
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский никогда не встречался и не общался по телефону с личным адвокатом президента США Руди Джулиани. Об этом Зеленский сказал во время брифинга на 1 октября, передает корреспондент УНН.
"Я никогда не встречался с Руди Джулиани и никогда не имел телефонных разговоров с ним", - сказал Президент.
Как сообщал УНН, в жалобе информатор , опубликованной комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США, говорится, что личный адвокат президента США Руди Джулиани после телефонного разговора украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа якобы связывался с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом и головой СБУ Иваном Бакановым в частном порядке, а также ездил в Мадрид для личной встречи с советником Зеленского Андреем Ермаком.