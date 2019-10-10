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Президент розповів, навіщо Джуліані і Єрмак зустрічались у Мадриді

Київ • УНН

 • 9771 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Адвокат президента США Руді Джуліані і помічник Президента України Андрій Єрмак зустрілися у Мадриді, щоб обговорити майбутню зустріч лідерів двох країн. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві, передає кореспондент УНН.

Президент розповів, навіщо Джуліані і Єрмак зустрічались у Мадриді

Так, на питання про те, чому Джуліані і Єрмак зустрічались саме у Мадриді, він заявив: "Я не знаю".

"Чому вони повинні були зустрітись? Вони домовились про зустріч. Пан Джуліані писав, що він прилітає в Київ, і він ні з ким з представниками влади не зміг зустрітися. Він має відносини з президентом США Дональдом Трампом, і він доповів президенту, що влада України не хоче йти на будь-який контакт зі США. Це не є правдою, бо ми хочемо потужних відносин. Тому пан Єрмак зустрівся з ним, щоб сказати: ми готові зустрічатись, але на офіційному рівні. Президент повинен зустрітись з президентом", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що ніколи не спілкувався з Джуліані.

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